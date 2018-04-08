В рязанском «Дикси» обнаружили гнилые фрукты. Фото

В рязанском магазине обнаружили гнилые фрукты. Фотографии опубликовали в группе «Стоп-Шоп Рязань» «ВКонтакте».
«Мне кажется, или в „Дикси“ завозят особую породу фруктов?», — отметила автор поста.
По ее словам, снимки были сделаны в магазине, который находится в ТЦ «Витязь» по адресу: улица Трудовая, дом №31.
«Именно в этом магазине я вообще никогда не видела свежего товара. Овощи — гниль, пельмени — просрочка, чай прогрызли мыши», — заявила в комментариях одна из пользователей сети.
Фото Дарьи Курпахиной