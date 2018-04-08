То жара, то холод. Прогноз погоды в Рязани на вторую рабочую неделю апреля

Во вторую рабочую неделю апреля в Рязани ожидается переменчивая погода. Прогноз опубликован на
В понедельник, 9 апреля, столбики термометров поднимутся до +16 градусов, будет солнечно. Еще теплее будет во вторник, синоптики обещают до +18 градусов.
Ночами — ясная погода: +2, +6 градусов.
В среду, 11 апреля, ночью похолодает до +3 градусов, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +9 градусов.
Ночью в четверг и пятницу, 12 и 13 апреля, температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем будет облачно, около +10 градусов.