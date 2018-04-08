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17:20, 8 апреля 2018 304
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То жара, то холод. Прогноз погоды в Рязани на вторую рабочую неделю апреля

То жара, то холод. Прогноз погоды в Рязани на вторую рабочую неделю апреля

Во вторую рабочую неделю апреля в Рязани ожидается переменчивая погода. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 9 апреля, столбики термометров поднимутся до +16 градусов, будет солнечно. Еще теплее будет во вторник, синоптики обещают до +18 градусов.

Ночами — ясная погода: +2, +6 градусов.

В среду, 11 апреля, ночью похолодает до +3 градусов, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +9 градусов.

Ночью в четверг и пятницу, 12 и 13 апреля, температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем будет облачно, около +10 градусов.


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«Скорую» вызывали?

«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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