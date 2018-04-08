На конкурс патриотической песни в Рязань приедет победитель «Голоса»

На Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, Побед!» в Рязань приедет победитель «Голоса» на Первом канале Сергей Волчков, сообщили организаторы.
Фестиваль, посвященный празднованию Дню победы, проходит в Рязани с 1999 года. В этом году его участниками станут около 300 человек из 18 регионов России.
Конкурс пройдет в два этапа и начнется 13 апреля в ДК «Приокском». В 12:00 гостей ждет торжественное открытие, а уже в 14:00 стартует первый тур прослушивания участников.
15 апреля в 11:00 в рязанской областной филармонии пройдет второй тур — выступление участников фестиваля. А в 16:00 — церемония закрытия, которая включит выступление Волчкова и других гостей.