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11:58, 8 апреля 2018 279
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Митрополит Марк поздравил рязанцев с Пасхой в видеообращении

Митрополит Марк поздравил рязанцев с Пасхой в видеообращении

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поздравил рязанцев с Пасхой в видеообращении. Его опубликовала пресс-служба епархии.

В начале своей речи Марк напомнил о военных победах России: на Чудском Озере, изгнании поляков из Москвы в Смутное время, разгроме армий Наполеона и фашистской Германии. Митрополит отметил, что историю этих побед пытаются переписать.

«Есть в истории мира одна победа, которая является актуальной на все времена. Есть одна победа, значение которой никто не в состоянии переписать. Это победа, победа Христа над смертью и тлением. Христос воскрес и победил смерть, победил силы зла. И мы сегодня являемся участниками этой победы», — подчеркнул Марк.

«Если мы со Христом, если мы ему верны, то никакой враг нам не страшен, никто не в состоянии одолеть нас. С нами бог, с нами Христос-победитель. Христос воскресе! Воистину воскресе!» — подытожил митрополит.


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2 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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