Митрополит Марк поздравил рязанцев с Пасхой в видеообращении

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поздравил рязанцев с Пасхой в видеообращении. Его опубликовала пресс-служба епархии.
В начале своей речи Марк напомнил о военных победах России: на Чудском Озере, изгнании поляков из Москвы в Смутное время, разгроме армий Наполеона и фашистской Германии. Митрополит отметил, что историю этих побед пытаются переписать.
«Есть в истории мира одна победа, которая является актуальной на все времена. Есть одна победа, значение которой никто не в состоянии переписать. Это победа, победа Христа над смертью и тлением. Христос воскрес и победил смерть, победил силы зла. И мы сегодня являемся участниками этой победы», — подчеркнул Марк.
«Если мы со Христом, если мы ему верны, то никакой враг нам не страшен, никто не в состоянии одолеть нас. С нами бог, с нами Христос-победитель. Христос воскресе! Воистину воскресе!» — подытожил митрополит.