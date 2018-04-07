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15:56, 7 апреля 2018 873
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Ждать времени нет. Восьмилетней рязанке требуется помощь для борьбы с лейкозом

Ждать времени нет. Восьмилетней рязанке требуется помощь для борьбы с лейкозом

Восьмилетней рязанке Полине Бетиной требуется помощь для лечение острого лимфобластного лейкоза. Об этом сообщил благотворительный фонд «Подари жизнь».

Девочку ждет трансплантация костного мозга, а пока ей необходим противоопухолевый препарат «Эвольтра» стоимостью 776 700 рублей.

Из-за болезни девочка не смогла закончить первый класс. Год она лечилась в Рязани, затем ее перевели в Москву, в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

«Мы не рассказываем Полине всех подробностей. Да, химия, да, будет пересадка. Но она очень чувствительно относится к тому, что происходит, и мы ее жалеем. Хотя на самом деле она не раскисает. Даже иногда меня успокаивает, если я расстраиваюсь, говорит мне, что все будет хорошо. Я в это очень и очень верю», — рассказала ее мама.

Информацию о том, как перечислить деньги на лечение Полины Бетиной можно найти по ссылке на сайте фонда «Подари жизнь».


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