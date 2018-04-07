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13:24, 7 апреля 2018 245
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В выходные рязанские спасатели будут патрулировать водоемы пяти районов области

В выходные рязанские спасатели будут патрулировать водоемы пяти районов области

В выходные, 7 и 8 апреля, рязанские спасатели будут патрулировать водоемы пяти районов области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

14 рейдов проведут в Рязанском, Касимовском, Спасском, Шиловском и Клепиковском районах. Инспекторы ГИМС и поисково-спасательной службы проверят места массового выхода на лед рыбаков.

В пресс-службе отметили, что лед уже стал опасным.

«Если вы все-таки провалились под лед, прежде всего, не поддавайтесь панике, широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться, — объяснилли спасатели. — Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли. Зовите на помощь».

К провалившемуся под лед человеку надо подползти по-пластунски. В МЧС рекомендуют за три-четыре метра до полыньи протянуть веревку или доску.

«Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться», — напомнили спасатели.


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