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10:17, 7 апреля 2018 761
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В Рязани поймали покалеченного енота

В Рязани поймали покалеченного енота

В Рязани поймали покалеченного енота. Горожане выманивали его в течение нескольких дней. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Самку енота пытались поймать зоозащитники, сотрудники городской службы по контролю за безнадзорными животными и сотрудники мини-зоопарка «Енотсбург».

У животного травмирован нос и глаз.

«По поводу ее здоровья будем собирать ветеринаров, уже отправлены запросы в „Дом енота“ в Москву и „Енотовиль“ в Питере о консультации», — написали в группе.

Сведений о том, как не обитающее в Рязанской области животное оказалось на воле, пока нет.

Напомним, в марте на рязанкого лыжника напала енотовидная собака.

Фото Насти Кузнецовой


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