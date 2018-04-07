В Рязани поймали покалеченного енота. Горожане выманивали его в течение нескольких дней. Информация об этом появилась в группе «
Самку енота пытались поймать зоозащитники, сотрудники городской службы по контролю за безнадзорными животными и сотрудники мини-зоопарка «Енотсбург».
У животного травмирован нос и глаз.
«По поводу ее здоровья будем собирать ветеринаров, уже отправлены запросы в „Дом енота“ в Москву и „Енотовиль“ в Питере о консультации», — написали в группе.
Сведений о том, как не обитающее в Рязанской области животное оказалось на воле, пока нет.
Напомним, в марте на рязанкого лыжника
Фото Насти Кузнецовой