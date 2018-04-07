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8:10, 7 апреля 2018 223
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У гипермаркета «Глобус» в Рязани загорелась «Приора»

У гипермаркета «Глобус» в Рязани загорелась «Приора»

Вечером в пятницу, 6 апреля, у «Глобуса» в Рязани загорелась Lada Priora. Судя по фотографиии, машину помогали тушить охранники гипермаркета.

Информации о выезде на место от регионального ГУ МЧС пока не поступало.

Фото Даниила Симакова


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