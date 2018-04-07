У гипермаркета «Глобус» в Рязани загорелась «Приора»

Вечером в пятницу, 6 апреля, у «Глобуса» в Рязани загорелась Lada Priora. Судя по фотографиии, машину помогали тушить охранники гипермаркета.
Информации о выезде на место от регионального ГУ МЧС пока не поступало.
Фото Даниила Симакова
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Вечером в пятницу, 6 апреля, у «Глобуса» в Рязани загорелась Lada Priora. Судя по фотографиии, машину помогали тушить охранники гипермаркета.
Информации о выезде на место от регионального ГУ МЧС пока не поступало.
Фото Даниила Симакова
© RZN.info
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