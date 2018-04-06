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15:52, 6 апреля 2018 338
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Жители Старожиловского района предстанут перед судом за порчу кабеля электросети

Жители Старожиловского района предстанут перед судом за порчу кабеля электросети

Двое жителей Старожиловского района предстанут перед судом за то, что испортили кабель электросети. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

По данным следствия, в апреле 2017 года мужчины заметили 98-метровый кабель «Ростелекома», проходящий над рекой. Они решили похитить его, сдать его на металлолом и поделить деньги.

Один из злоумышленников принес из дома ножовку по металлу, а другой — топор. Когда нарушители перерезали провод, их заметил местный житель.

В отношении мужчин, испортивших кабель, возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 215.2 УК РФ.


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