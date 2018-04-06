Жители Старожиловского района предстанут перед судом за порчу кабеля электросети

Двое жителей Старожиловского района предстанут перед судом за то, что испортили кабель электросети. Об этом сообщила
По данным следствия, в апреле 2017 года мужчины заметили 98-метровый кабель «Ростелекома», проходящий над рекой. Они решили похитить его, сдать его на металлолом и поделить деньги.
Один из злоумышленников принес из дома ножовку по металлу, а другой — топор. Когда нарушители перерезали провод, их заметил местный житель.
В отношении мужчин, испортивших кабель, возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 215.2 УК РФ.