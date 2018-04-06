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9:01, 6 апреля 2018 75
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В Соколовке пьяный водитель сбил знак пешеходного перехода. Фото

В Соколовке пьяный водитель сбил знак пешеходного перехода. Фото

В Соколовке сбили знак пешеходного перехода. Фотографии опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером в четверг, 5 апреля.

По словам очевидцев, позже пьяного водителя задержали в Шлаковом сотрудники ГИБДД.

Фото Вероники Романовой


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15 часов назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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