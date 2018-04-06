В Сасове автомобиль унесло течением. Фото

В Сасове автомобиль унесло течением реки. Об этом сообщили в группе «
Автор поста рассказал, что пытался переехать реку Сасовку под мостом, но УАЗ унесло течением. «Ехал через мост, нырнул в яму, и понесло», — сказал он.
Фото Александра Русакова
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Сасове автомобиль унесло течением реки. Об этом сообщили в группе «
Автор поста рассказал, что пытался переехать реку Сасовку под мостом, но УАЗ унесло течением. «Ехал через мост, нырнул в яму, и понесло», — сказал он.
Фото Александра Русакова
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани игрушечным зайцем «заделали» яму на дороге. Видео
|
cледующая новость →Появилось видео с места аварии с фурой под Рязанью
Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.