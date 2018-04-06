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8:30, 6 апреля 2018 435
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В Сасове автомобиль унесло течением. Фото

В Сасове автомобиль унесло течением. Фото

В Сасове автомобиль унесло течением реки. Об этом сообщили в группе «Сасово online» «Вконтакте».

Автор поста рассказал, что пытался переехать реку Сасовку под мостом, но УАЗ унесло течением. «Ехал через мост, нырнул в яму, и понесло», — сказал он.

Фото Александра Русакова


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15 часов назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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