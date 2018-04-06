В Сараевском районе начальник ветстанции незаконно выписывал себе премии. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Суд установил, что с марта 2009 года по декабрь 2010 года подсудимый издавал приказы о поощрении работников, включая себя в этот список. Таким образом он похитил более 30 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему полтора года лишения свободы с испытательным сроком в восемь месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.