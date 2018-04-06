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15:07, 6 апреля 2018 177
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В Сараевском районе начальник ветстанции незаконно выписывал себе премии

В Сараевском районе начальник ветстанции незаконно выписывал себе премии

В Сараевском районе начальник ветстанции незаконно выписывал себе премии. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Суд установил, что с марта 2009 года по декабрь 2010 года подсудимый издавал приказы о поощрении работников, включая себя в этот список. Таким образом он похитил более 30 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему полтора года лишения свободы с испытательным сроком в восемь месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.


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