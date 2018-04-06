В рязанском роддоме № 1 сделают женскую консультацию

В рязанский роддом № 1 перенесут женскую консультацию из 11-й больницы. В дополнение там оборудуют палаты «мать и дитя» и отремонтируют приемное и родовое отделения. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий на пресс-конференции в пятницу, 6 апреля.
Кроме того, в роддоме частично заменят старое оборудование. Изменения планируется провести в этом году.
Прилуцкий пояснил, что перенос женской консультации из 11-й больницы снизит в ней очередность и освободит дополнительное помещение. В нем планируется разместить участковых врачей.
«К тому же логично, когда женская консультация находится в том учреждении, к которому приписан пациент», — добавил министр.