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17:49, 6 апреля 2018 235
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В рязанском роддоме № 1 сделают женскую консультацию

В рязанском роддоме № 1 сделают женскую консультацию

Фото: Pixabay.com

В рязанский роддом № 1 перенесут женскую консультацию из 11-й больницы. В дополнение там оборудуют палаты «мать и дитя» и отремонтируют приемное и родовое отделения. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий на пресс-конференции в пятницу, 6 апреля.

Кроме того, в роддоме частично заменят старое оборудование. Изменения планируется провести в этом году.

Прилуцкий пояснил, что перенос женской консультации из 11-й больницы снизит в ней очередность и освободит дополнительное помещение. В нем планируется разместить участковых врачей.

«К тому же логично, когда женская консультация находится в том учреждении, к которому приписан пациент», — добавил министр.


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