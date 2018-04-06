В Рязани завели дело на сотрудника сотового оператора, продавшего детализацию звонков клиента. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
22-летнего рязанца подозревают в том, что он незаконно получил данные о звонках жителя Московской области и передал их за деньги третьим лицам.
Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использование своего служебного положения). Максимальное наказание по этой статье — четыре года колонии.