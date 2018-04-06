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13:02, 6 апреля 2018 363
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В Рязани завели дело на сотрудника сотового оператора, продавшего детализацию звонков клиента

В Рязани завели дело на сотрудника сотового оператора, продавшего детализацию звонков клиента

В Рязани завели дело на сотрудника сотового оператора, продавшего детализацию звонков клиента. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

22-летнего рязанца подозревают в том, что он незаконно получил данные о звонках жителя Московской области и передал их за деньги третьим лицам.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использование своего служебного положения). Максимальное наказание по этой статье — четыре года колонии.


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20 часов назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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