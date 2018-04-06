Гостиничный комплекс «Старый город» пригласил рязанцев отпраздновать Пасху. К 8 апреля в ресторане русской кухни «Старгород» открыли продажу куличей ручной работы, приготовленных из натуральных продуктов.
Кроме того, для рязанцев составили специальное пасхальное меню с традиционными блюдами праздника, а в воскресенье гостей ресторана будут угощать куличами и яйцами.
«Мы рады разделить радость светлого праздника Пасхи с рязанцами. В нашем ресторане русской кухни „Старгород“ есть все, чтобы правильно встретить окончание поста, отпраздновать Пасху и провести время с семьей», — рассказали в пресс-службе гостиничного комплекса.