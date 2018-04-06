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10:19, 6 апреля 2018 109

«Сбербанк» обучил учителей искусственному интеллекту

«Сбербанк» обучил учителей искусственному интеллекту

В четверг, 5 апреля, в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк» прошел методический семинар по искусственному интеллекту и машинному обучению для директоров школ и преподавателей.

Мероприятие посетили более 800 человек: 300 очно и еще более 500 в онлайн-режиме на территориях Московской, Тверской, Брянской, Тульской, Ивановской, Костромской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей.

Открыли мероприятие Вице-президент, Председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Игорь Артамонов и Министр Образования Московской области Марина Захарова.

«Помимо выполнения стандартных банковских операций „Сбербанк“ выполняет просветительскую функцию, делится самым дорогим — передовыми знаниями и трендами. В Среднерусском банке есть проект „Академия СРБ“, где сотрудники в роли волонтеров-преподавателей обучают наших бизнес-партнеров, клиентов и школьников», — рассказал председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.

На семинаре выступили спикеры академии Среднерусского банка. Слушателям рассказали об основных трендах развития цифрового мира и экономики, научили справляться со стрессом, контролировать эмоции. Они также посетили открытый урок по искусственному интеллекту и машинному обучению.

Участники семинара отметили, что представленный материал «позволит вовлечь преподавателей в активное освоение новых педагогических технологий».


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