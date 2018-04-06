Рязанскому учителю вручили благодарность председателя Совета Федерации

В четверг, 5 апреля, педагогу пронской средней школы вручили благодарность председателя Совета Федерации ФС России. Государственную награду получила учитель русского языка и литературы Галина Старикова, сообщила
Женщину отметили «за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования и воспитание подрастающего поколения».
Она более 35 лет проработала в школе, является Почетным работником общего образования России и победителем ежегодного конкурса лучших учителей России.
В этот же день в Совете Федерации прошли парламентские слушания, на которых обсудили состояние и перспективы развития сельских школ.