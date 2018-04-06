«Рязаньэнерго» объявил о конкурсе на знание правил электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» объявил о начале девятого ежегодного интернет-конкурса на знание правил электробезопасности «Электрознания и призомания» для детей и подростков от 5 до 18 лет. Онлайн-соревнование для детей из девяти регионов пройдет со 2 апреля по 24 июня.
В этом году участникам номинации «Эрудиция» необходимо будет ответить на вопросы кроссворда и сложить из выделенных букв секретную фразу. В номинации «Идея» — дать оригинальное авторское толкование терминов и понятий из области электричества и электробезопасности. В номинации «Творчество» оценят фото авторских плакатов на тему электробезопасности, созданные учениками и размещенные на информационных досках в школах.
«Каждый участник может подать заявку сразу в три номинации, претендуя на три приза одновременно. Победителями в номинации „Педагог“ станут учителя, представившие авторский обучающий проект по электробезопасности или заинтересовавшие участием в конкурсе максимальное число своих учеников», — рассказали в пресс-службе филиала.
Организаторы приготовили призы и подарки для победителей всех номинаций в девяти регионах и активистов группы «Электропатруль» «ВКонтакте», а также сувениры для самых первых участников. Кроме того, подарки разыграют и среди подписчиков группы «Электропатруль», сделавших репост новости о конкурсе.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на