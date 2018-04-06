Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:52, 6 апреля 2018 298

«Рязаньэнерго» объявил о конкурсе на знание правил электробезопасности

«Рязаньэнерго» объявил о конкурсе на знание правил электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» объявил о начале девятого ежегодного интернет-конкурса на знание правил электробезопасности «Электрознания и призомания» для детей и подростков от 5 до 18 лет. Онлайн-соревнование для детей из девяти регионов пройдет со 2 апреля по 24 июня.

В этом году участникам номинации «Эрудиция» необходимо будет ответить на вопросы кроссворда и сложить из выделенных букв секретную фразу. В номинации «Идея» — дать оригинальное авторское толкование терминов и понятий из области электричества и электробезопасности. В номинации «Творчество» оценят фото авторских плакатов на тему электробезопасности, созданные учениками и размещенные на информационных досках в школах.

«Каждый участник может подать заявку сразу в три номинации, претендуя на три приза одновременно. Победителями в номинации „Педагог“ станут учителя, представившие авторский обучающий проект по электробезопасности или заинтересовавшие участием в конкурсе максимальное число своих учеников», — рассказали в пресс-службе филиала.

Организаторы приготовили призы и подарки для победителей всех номинаций в девяти регионах и активистов группы «Электропатруль» «ВКонтакте», а также сувениры для самых первых участников. Кроме того, подарки разыграют и среди подписчиков группы «Электропатруль», сделавших репост новости о конкурсе.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:34, 6 апреля 2018
Приставы ищут рязанца, скрывшегося с тремя детьми
12:52, 6 апреля 2018
«Рязаньэнерго» объявил о конкурсе на знание правил электробезопасности
12:24, 6 апреля 2018
«Барс на Московском» и «Виктория Плаза» не закроются из-за нарушений пожарной безопасности
12:18, 6 апреля 2018
Четыре рязанских района получили по пять миллионов на модернизацию кинозалов
11:42, 6 апреля 2018
Рязанскому учителю вручили благодарность председателя Совета Федерации
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 49 980
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
11:50, 28 марта 2018 27 574
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 24 589
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 2
13:06, 28 марта 2018 23 215
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 4
16:47, 1 апреля 2018 18 047
«Ауди» врезалась в автомобиль автоинспекторов, приехавших на место ДТП со сгоревшим автомобилем 1
Все новости
Форум