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22:01, 6 апреля 2018 527
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Родителям станет проще получать больничный по уходу за детьми

Родителям станет проще получать больничный по уходу за детьми

С 10 апреля станет меньше ограничений для сроков больничных по уходу за детьми. Об этом сообщила прокуратура Советского района.

Отмечается, что теперь работодателям не придется подсчитывать, сколько дней в году сотрудники были нетрудоспособны из-за того, что ухаживали за болеющими детьми.

На сегодняшний день на уход за ребенком младше семи лет выделяется не более 60 дней в год или не более 90 дней в случае особого заболевания. Теперь больничный на весь срок амбулаторного или стационарного лечения можно будет получить без ограничений.

Кроме того, отменяет и 120-дневное ограничение для листков нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом. Раньше их можно было получать, если детям до 15 лет, теперь — до 18.

Изменения также коснутся больничных по уходу за детьми с ВИЧ, онкологией или поствакцинальными осложнениями. Сейчас взять больничный на время пребывания с таким ребенком в стационаре можно, пока он не достиг 15 лет. С 10 апреля этот возраст тоже увеличится до 18 лет.


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