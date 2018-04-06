Родителям станет проще получать больничный по уходу за детьми

С 10 апреля станет меньше ограничений для сроков больничных по уходу за детьми. Об этом сообщила прокуратура Советского района.
Отмечается, что теперь работодателям не придется подсчитывать, сколько дней в году сотрудники были нетрудоспособны из-за того, что ухаживали за болеющими детьми.
На сегодняшний день на уход за ребенком младше семи лет выделяется не более 60 дней в год или не более 90 дней в случае особого заболевания. Теперь больничный на весь срок амбулаторного или стационарного лечения можно будет получить без ограничений.
Кроме того, отменяет и 120-дневное ограничение для листков нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом. Раньше их можно было получать, если детям до 15 лет, теперь — до 18.
Изменения также коснутся больничных по уходу за детьми с ВИЧ, онкологией или поствакцинальными осложнениями. Сейчас взять больничный на время пребывания с таким ребенком в стационаре можно, пока он не достиг 15 лет. С 10 апреля этот возраст тоже увеличится до 18 лет.