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17:36, 6 апреля 2018 720
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Прилуцкий пояснил причины смены главврачей восьми рязанских поликлиник

Прилуцкий пояснил причины смены главврачей восьми рязанских поликлиник

На пресс-конференции в пятницу, 6 апреля, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий ответил на вопрос о кадровых перестановках. С сентября 2017 года в медучреждениях региона сменились восемь руководителей.

Министр объяснил это введением новой концепции ускоренного развития здравоохранения. Кроме того, по его словам, необходимо было преодолеть застой, из-за которого не происходило никаких положительных изменений в жизни поликлиник.

Прилуцкий подчеркнул, что среди тех, кто покинул свои посты, были хорошие руководители. Некоторые из них ушли по собственному желанию, так как не справлялись с нагрузкой.

«Нет самоцели кого-то поменять. Но мы живем в таком ритме, с которым не все справляются. И если на сегодняшний день в наиболее крупных больницах города мы угадали с главными врачами, есть районы, где главные врачи имеют приставку „и.о.“. Мы долго их не назначаем, потому что мы смотрим. Хотелось бы более активных действий, более быстрого развития», — сказал министр.

Он также отметил высокотехнологичный прорыв в работе учреждений, которых коснулись кадровые изменения.

Напомним, в марте главврачей сменили в женской консультации №1 и поликлинике №14.


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