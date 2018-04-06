Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 6 апреля 2018 573
 0    0

Представители туриндустрии раскритиковали рязанские дороги, парковки и освещение

Представители туриндустрии раскритиковали рязанские дороги, парковки и освещение

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Представители туриндустрии раскритиковали рязанские дороги, парковки и освещение. В пятницу, 6 апреля, Николай Любимов провел заседание координационного совета по развитию туризма.

«Наша цель — повысить туристический поток в области до 2021 года и принять два миллиона человек. Для этого необходим диалог с бизнесом и налаживание контактов с инвесторами, постепенный ремонт дорог, а также вовлечение местных жителей. Есть конкретные замечания и их нужно исправить», — отметил глава региона.

На мероприятии рассказали о состоянии туристической отрасли в Касимовском, Шацком, Клепиковском, Скопинском, Рыбновском, Шиловском районах. В частности, прошло обсуждение состояния памятников и музеев в областном и районных центрах.

По словам заместителя директора туркомпании «Магазин Путешествий» Ирины Бузиной, в области нужно наладить сервис и обеспечить людей удобствами при поездках в Рязань.

«В отзывах клиенты недовольны лужами „по колено“ возле памятника Есенина, „плохой“ парковкой на улице Соборной, разбитыми дорогами, а также отсутствием подсветки памятников и общественных туалетов. Туристы в итоге не успели сделать памятные фотографии», — рассказала она.

Руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева в свою очередь обратила внимание на расширение сети информационных стендов и аудиогидов в регионе для индивидуальных туристов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
16:48, 6 апреля 2018
В Рязани подсветят памятники
16:27, 6 апреля 2018
Представители туриндустрии раскритиковали рязанские дороги, парковки и освещение
15:52, 6 апреля 2018
Жители Старожиловского района предстанут перед судом за порчу кабеля электросети
15:07, 6 апреля 2018
В Сараевском районе начальник ветстанции незаконно выписывал себе премии 2
14:50, 6 апреля 2018
В рязанских ночных клубах установили автоматы с презервативами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 50 180
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
11:50, 28 марта 2018 27 644
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 24 787
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 3
13:06, 28 марта 2018 23 292
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 4
16:47, 1 апреля 2018 18 095
«Ауди» врезалась в автомобиль автоинспекторов, приехавших на место ДТП со сгоревшим автомобилем 1
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 7.04.2018
Архив голосований
Форум