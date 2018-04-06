Представители туриндустрии раскритиковали рязанские дороги, парковки и освещение. В пятницу, 6 апреля, Николай Любимов провел заседание координационного совета по развитию туризма.
«Наша цель — повысить туристический поток в области до 2021 года и принять два миллиона человек. Для этого необходим диалог с бизнесом и налаживание контактов с инвесторами, постепенный ремонт дорог, а также вовлечение местных жителей. Есть конкретные замечания и их нужно исправить», — отметил глава региона.
На мероприятии рассказали о состоянии туристической отрасли в Касимовском, Шацком, Клепиковском, Скопинском, Рыбновском, Шиловском районах. В частности, прошло обсуждение состояния памятников и музеев в областном и районных центрах.
По словам заместителя директора туркомпании «Магазин Путешествий» Ирины Бузиной, в области нужно наладить сервис и обеспечить людей удобствами при поездках в Рязань.
«В отзывах клиенты недовольны лужами „по колено“ возле памятника Есенина, „плохой“ парковкой на улице Соборной, разбитыми дорогами, а также отсутствием подсветки памятников и общественных туалетов. Туристы в итоге не успели сделать памятные фотографии», — рассказала она.
Руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева в свою очередь обратила внимание на расширение сети информационных стендов и аудиогидов в регионе для индивидуальных туристов.