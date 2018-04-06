Полиция призвала рязанцев сообщать в ГИБДД о пьяных водителях. Об этом говорится в пресс-релизе на
«Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, можете сообщить об этом по телефонам 46-30-40, 46-30-41 сотрудники службы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — говорится в сообщении.
Также полицейские отметили, что госавтоинспекция региона готова к сотрудничеству с любыми общественными организациями и объединениями для профилактики пьяного вождения. Они готовы брать общественников в рейды с нарядами ДПС, помогать в создание групп трезвого вождения в соцсетях, проведении массовых акций на улицах и в развлекательных заведениях.
Кроме того, стражи порядка напомнили, что в пятницу и выходные сотрудники госавтоинспекции в очередной раз проведут массовые рейды против пьяных водителей.