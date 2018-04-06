Паводковую ситуацию в Рязанской области оценили с вертолета

В пятницу, 6 апреля, замначальника регионального ГУ МЧС полковник внутренней службы Александр Савуков оценил паводковую ситуацию в области с вертолета. Об этом сообщила
Савуков облетел Рязанский, Рыбновский, Спасский, Старожиловский, Пронский и Ряжский районы. Он осмотрел водоемы и возможные зоны подтопления, а также оценил ледовую обстановку.
«На Оке сейчас ледостав, на малых реках вода чистая, — отметил полковник. — Можно сказать, что паводок развивается в соответствии с прогнозом, ледовых заторов на реках нет».
На сегодняшний день подтоплены 13 низководных мостов в десяти населенных пунктах. В пяти из них организована работа лодочных переправ, в остальных имеются объездные пути.