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20:58, 6 апреля 2018 668
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Паводковую ситуацию в Рязанской области оценили с вертолета

Паводковую ситуацию в Рязанской области оценили с вертолета

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В пятницу, 6 апреля, замначальника регионального ГУ МЧС полковник внутренней службы Александр Савуков оценил паводковую ситуацию в области с вертолета. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Савуков облетел Рязанский, Рыбновский, Спасский, Старожиловский, Пронский и Ряжский районы. Он осмотрел водоемы и возможные зоны подтопления, а также оценил ледовую обстановку.

«На Оке сейчас ледостав, на малых реках вода чистая, — отметил полковник. — Можно сказать, что паводок развивается в соответствии с прогнозом, ледовых заторов на реках нет».

На сегодняшний день подтоплены 13 низководных мостов в десяти населенных пунктах. В пяти из них организована работа лодочных переправ, в остальных имеются объездные пути.


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