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10:29, 6 апреля 2018 101

«Неотакси» запустило в Рязани акцию «Счастливые часы»

«Неотакси» запустило в Рязани акцию «Счастливые часы»

«НеоТакси» запустило в Рязани акцию «Счастливые часы». Воспользоваться специальным предложением пассажиры смогут до 30 апреля.

«Счастливые часы» — это время с 11:00 до 16:00. В этот период рязанцам нужно скачать приложение «НеоТакси» и заказать машину. После этого они получат возврат 50% средств на бонусный счет, где один бонус равен одному рублю.

«НеоТакси» работает на рынке пассажирских перевозок с 2013 года и предлагает комфортабельные автомобили разного класса. «Мы заботимся о безопасности и комфорте наших клиентов. Транспортные средства застрахованы и перед выходом на линию проходят обязательный технический осмотр и мойку», — рассказали в компании.

Мобильное приложение для заказа такси «в два клика» можно скачать в App Store и Google Play.


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17 часов назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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