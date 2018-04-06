«НеоТакси» запустило в Рязани акцию «Счастливые часы». Воспользоваться специальным предложением пассажиры смогут до 30 апреля.
«Счастливые часы» — это время с 11:00 до 16:00. В этот период рязанцам нужно скачать приложение «
«НеоТакси» работает на рынке пассажирских перевозок с 2013 года и предлагает комфортабельные автомобили разного класса. «Мы заботимся о безопасности и комфорте наших клиентов. Транспортные средства застрахованы и перед выходом на линию проходят обязательный технический осмотр и мойку», — рассказали в компании.
Мобильное приложение для заказа такси «в два клика» можно скачать в App Store и Google Play.