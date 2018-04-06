На пяти участках дорог в Рязани заменят бордюры. Об этом сообщила пресс-служба горадминстрации.
Работы проведут в рамках «Дорожно-ремонтной компании 2018 года» на участках:
- улицы Есенина (от площади Театральной до улицы Полевой и от улицы Грибоедова до улицы Кальной);
- улицы Ленина (по всей протяженности кроме участка от улицы Почтовой до улицы Николодворянской);
- улицы Горького (от улицы Краснорядской до улицы Новой);
- по всей протяженности Восточной окружной дороги;
- улицы Бирюзова (от улицы Станкозаводской до проезда Шабулина).
Ремонтники заменят те бордюры, которые пришли в негодность.
На пересечении улиц Горького и Мюнстерской в четверг, 5 апреля, уже начали заменять бордюр. «Справимся до конца июля, как и на Есенина», — рассказал один из работников корреспонденту RZN.info.