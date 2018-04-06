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10:38, 6 апреля 2018 1 144
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На пяти участках дорог в Рязани заменят бордюры

На пяти участках дорог в Рязани заменят бордюры

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

На пяти участках дорог в Рязани заменят бордюры. Об этом сообщила пресс-служба горадминстрации.

Работы проведут в рамках «Дорожно-ремонтной компании 2018 года» на участках:

  • улицы Есенина (от площади Театральной до улицы Полевой и от улицы Грибоедова до улицы Кальной);
  • улицы Ленина (по всей протяженности кроме участка от улицы Почтовой до улицы Николодворянской);
  • улицы Горького (от улицы Краснорядской до улицы Новой);
  • по всей протяженности Восточной окружной дороги;
  • улицы Бирюзова (от улицы Станкозаводской до проезда Шабулина).

Ремонтники заменят те бордюры, которые пришли в негодность.

На пересечении улиц Горького и Мюнстерской в четверг, 5 апреля, уже начали заменять бордюр. «Справимся до конца июля, как и на Есенина», — рассказал один из работников корреспонденту RZN.info.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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