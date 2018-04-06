Квартиру рязанца ограбили через балкон. Об этом сообщил
В полицию обратился 48-летний житель поселка Октябрьский и сообщил, что из его квартиры ночью пропали 16 тысяч рублей.
Полицейские на месте нашли «следы», указывающие на то, что злоумышленник мог проникнуть в квартиру через балкон. Позже они выяснили, что к краже причастен родственник мужчины, который живет в соседнем подъезде.
Грабитель проник на крышу дома и перелез на балкон хозяина квартиры и вытащил купюры из сумки, затем тем же путем вернулся домой.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.