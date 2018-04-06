В пятницу, 6 апреля, экспресс «Москва — Рязань» сбил двух мужчин. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает
Инцидент произошел на перегоне Бронницы — Фаустово в районе 66 километра Казанского направления. В результате один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второго доставили в ближайшую больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «По предварительной информации, причиной инцидента мог стать переход железнодорожных путей в неположенном для этого месте», — говорится в сообщении.