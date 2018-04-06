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23:07, 6 апреля 2018 223
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Экспресс «Москва — Рязань» сбил двух мужчин

Экспресс «Москва — Рязань» сбил двух мужчин

В пятницу, 6 апреля, экспресс «Москва — Рязань» сбил двух мужчин. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.

Инцидент произошел на перегоне Бронницы — Фаустово в районе 66 километра Казанского направления. В результате один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второго доставили в ближайшую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «По предварительной информации, причиной инцидента мог стать переход железнодорожных путей в неположенном для этого месте», — говорится в сообщении.


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3 дня назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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