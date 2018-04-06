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12:18, 6 апреля 2018 1 140
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Четыре рязанских района получили по пять миллионов на модернизацию кинозалов

Четыре рязанских района получили по пять миллионов на модернизацию кинозалов

Четыре рязанских района получили по пять миллионов на модернизацию кинозалов. Фонд кино подвел итоги конкурса на получение государственной финансовой поддержки в городах с населением до 500 тысяч жителей, сообщил сайт регионального минкультуры.

Всего средства выделят 172 кинозалам в 56 регионах России, в том числе четырем муниципальных образованиям Рязанской области: Кораблинскому, Рыбновскому, Шиловскому и городу Скопину.

Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказов до 15 декабря 2018 года. До конца 2021 года кинотетры, переоборудованные за счет средств фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов российских фильмов в каждом квартале года.


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2 дня назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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