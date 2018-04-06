Четыре рязанских района получили по пять миллионов на модернизацию кинозалов. Фонд кино подвел итоги конкурса на получение государственной финансовой поддержки в городах с населением до 500 тысяч жителей, сообщил
Всего средства выделят 172 кинозалам в 56 регионах России, в том числе четырем муниципальных образованиям Рязанской области: Кораблинскому, Рыбновскому, Шиловскому и городу Скопину.
Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказов до 15 декабря 2018 года. До конца 2021 года кинотетры, переоборудованные за счет средств фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов российских фильмов в каждом квартале года.