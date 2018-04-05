«Затеряться среди коллег». У пителинца на пилораме украли телефон

У жителя поселка Краснознаменный на пилораме украли телефон. Об этом
26-летний мужчина оставил мобильник в подсобке, а после смены заметил его пропажу.
Оперативники установили, что к краже причастен коллега потеревшего — ранее судимый за неуплату алиментов 32-летний житель поселка. Телефон нашли у него дома.
«При появлении полицейских мужчина пытался спрятать мобильник, чем привлек к себе дополнительное внимание, — отметили в пресс-службе. — Оперативники установили, что местный житель причастен к краже, он надеялся уйти от ответственности, затерявшись среди своих коллег».
Телефон изъяли. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.