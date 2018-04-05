В Рязанской области задержали 11 находящихся в розыске осужденных

В Рязанской области задержали 11 осужденных, которые находились в розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН России.
Правоохранители проверили 132 адреса, где могли находиться осужденные, а также места, где собираются лица, ведущих асоциальный образ жизни.
В результате они задержали 11 человек. Известно, что девять из них не прибыли к месту отбывания наказания, один уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, еще один числился в розыске.
«Все осужденные понесут наказание в соответствии с законом», — говорится в сообщении.