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12:35, 5 апреля 2018 430
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В Рязанской области задержали 11 находящихся в розыске осужденных

В Рязанской области задержали 11 находящихся в розыске осужденных

В Рязанской области задержали 11 осужденных, которые находились в розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН России.

Правоохранители проверили 132 адреса, где могли находиться осужденные, а также места, где собираются лица, ведущих асоциальный образ жизни.

В результате они задержали 11 человек. Известно, что девять из них не прибыли к месту отбывания наказания, один уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, еще один числился в розыске.

«Все осужденные понесут наказание в соответствии с законом», — говорится в сообщении.


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