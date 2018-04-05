В Рязани жилой дом «разваливается» после капремонта. Об этом сообщил сюжет телекомпании «
В 2015 году в доме №5 по улице 2-е Бутырки отремонтировали крышу, после чего в доме затопило 24 квартиры.
Спустя три года новая подрядная организация устранила ошибки, и теперь крыша не течет, однако последствия в виде трещин на стенах и разрушающейся кладки остались.
Жители дома также обеспокоены тем, что у козырька подъезда протекает крыша. Новый подрядчик уверен, что это не является гарантийным случаем, в смете не был заложен ремонт ливневой канализации, которая засорилась.
Жители обращались в фонд капитального ремонта, но это не дало никаких результатов. Если ситуация не изменится, они планируют написать заявление в прокуратуру.