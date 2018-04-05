Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:35, 5 апреля 2018 354
 0    0

В Рязани в пятый раз пройдет городской велопарад

В Рязани в пятый раз пройдет городской велопарад

В Рязани в пятый раз пройдет городской велопарад. Об этом сообщила группа мероприятия «ВКонтакте».

Велопробег пройдет в воскресенье, 27 мая. Старт в 12:00. Подробности маршрута пока неизвестны.

Также организаторы ищут волонтеров, которые будут следить за безопасностью и сопровождать колонну.

Фото группы «Велопарад 2018»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:26, 5 апреля 2018
В Рязани ищут водителя, сбившего пешехода в Горроще
15:19, 5 апреля 2018
Единственный в Рязани костел передали Католической церкви
14:47, 5 апреля 2018
«Затеряться среди коллег». У пителинца на пилораме украли телефон
14:35, 5 апреля 2018
В Рязани в пятый раз пройдет городской велопарад
14:26, 5 апреля 2018
Рязанец заплатит почти 85 тысяч рублей за залитую квартиру соседа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 49 018
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
11:50, 28 марта 2018 27 422
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 23 687
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 2
13:06, 28 марта 2018 22 746
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 4
12:44, 23 марта 2018 19 483
Появилось видео дебоша в рязанской маршрутке 2
Все новости
Форум