В Рязани в пятый раз пройдет городской велопарад. Об этом сообщила
Велопробег пройдет в воскресенье, 27 мая. Старт в 12:00. Подробности маршрута пока неизвестны.
Также организаторы
Фото группы «Велопарад 2018»
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В Рязани в пятый раз пройдет городской велопарад. Об этом сообщила
Велопробег пройдет в воскресенье, 27 мая. Старт в 12:00. Подробности маршрута пока неизвестны.
Также организаторы
Фото группы «Велопарад 2018»
© RZN.info
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