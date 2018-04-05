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11:13, 5 апреля 2018 438
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В Рязань приедет легенда отечественной педагогики Шалва Амонашвили

В Рязань приедет легенда отечественной педагогики Шалва Амонашвили

В Рязань приедет легенда отечественной педагогики Шалва Амонашвили. Автор книг по воспитанию детей и концепции гуманной педагогики впервые проведет двухдневный семинар «Полюбите будущее — крылья вырастут».

21 и 22 апреля мэтр встретится с рязанскими педагогами и родителями, чтобы рассказать о современном поколении детей, об авторитарной и гуманной педагогике и том, как защитить детей от агрессии среды.

Шалва Амонашвили и его сын, Паата Амонашвили, настроены на диалог со слушателями — они собираются ответить на вопросы, которые им зададут участники семинара.

Многие учителя Рязани ждут встречи с академиком. Так, доктор педагогических наук и завкафедрой педагогики и менеджмента в образовании РГУ Нина Мартишина называет Амонашвили «уникальной личностью, общение с которым дает возможность развиваться и взять какие-то черты за образец».

«Шалва Амонашвили — один из ярчайших представителей отечественной педагогики и психологии. Он внес неоценимый и многомерный вклад и в науку, и в педагогическую практику. Не один десяток лет преподаватели в школах и других образовательных учреждениях опираются на его опыт. Сейчас для молодежи актуален поиск своей дороги и своих смыслов. С этой точки зрения, Амонашвили — потрясающий пример верности выбранному пути», — поделилась с RZN.info Нина Мартишина.


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В Рязань приедет легенда отечественной педагогики Шалва Амонашвили
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1 день назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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