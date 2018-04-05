В марте в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В марте в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение атмосферы. Об этом
Пробы воздуха брали ежедневно по четыре раза в сутки на четырех станционных постах.
«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) диоксида азота 3,4 и наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р.(НП) диоксида азота 4,8%. Кроме этого СИ взвешенных веществ составил 1,2 (при НП 2,6%)», — говорится на сайте.
Напомним, в феврале в городе также