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13:38, 5 апреля 2018 111
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В марте в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В марте в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

Фото: Pixabay.com

В марте в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение атмосферы. Об этом сообщил Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пробы воздуха брали ежедневно по четыре раза в сутки на четырех станционных постах.

«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) диоксида азота 3,4 и наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р.(НП) диоксида азота 4,8%. Кроме этого СИ взвешенных веществ составил 1,2 (при НП 2,6%)», — говорится на сайте.

Напомним, в феврале в городе также было повышенное повышенный уровень загрязнения воздуха.


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