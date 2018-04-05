В «Рязаньавтодоре» завершилась спартакиада для сотрудников компании и ее филиалов. Торжественное закрытие состоялось в пятницу, 30 марта.
В этот же день участники соревнований успели показать свои навыки в бильярде, дартсе и троеборье.
В бильярде лучшей стала команда Рязанского ДРСУ, на втором месте Шиловское ДРСУ, на третьем — Касимовское ДРСУ.
В дартсе первыми также стали представители Рязанского ДРСУ, вторыми — Михайловское ДРСУ, третьими — Ермишинское ДРСУ.
В троеборье снова победило Рязанское ДРСУ, второе место у аппарата управления «АО Рязаньавтодор», третье у Ряжского ДРСУ.
По итогам спартакиады третье место завоевали сотрудники Касимовского ДРСУ, второе — сотрудники Шацкого ДРСУ. Победителем спартакиады стал аппарат управления АО «Рязаньавтодор».
«В этом году уровень подготовки участников соревнований намного выше, чем в прошлом, — рассказали в пресс-службе компании. — Были даже случаи, когда люди между собой „воевали“, кто поедет на соревнования. В этом году у нас добавились две дисциплины — лыжи и троеборье. Всем это очень понравилось. В следующем году, возможно, добавятся еще дисциплины, а участников спартакиады станет еще больше».