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10:39, 5 апреля 2018 980

В «Рязаньавтодоре» завершилась спартакиада для сотрудников компании 2

В «Рязаньавтодоре» завершилась спартакиада для сотрудников компании

В «Рязаньавтодоре» завершилась спартакиада для сотрудников компании и ее филиалов. Торжественное закрытие состоялось в пятницу, 30 марта.

В этот же день участники соревнований успели показать свои навыки в бильярде, дартсе и троеборье.

В бильярде лучшей стала команда Рязанского ДРСУ, на втором месте Шиловское ДРСУ, на третьем — Касимовское ДРСУ.

В дартсе первыми также стали представители Рязанского ДРСУ, вторыми — Михайловское ДРСУ, третьими — Ермишинское ДРСУ.

В троеборье снова победило Рязанское ДРСУ, второе место у аппарата управления «АО Рязаньавтодор», третье у Ряжского ДРСУ.

По итогам спартакиады третье место завоевали сотрудники Касимовского ДРСУ, второе — сотрудники Шацкого ДРСУ. Победителем спартакиады стал аппарат управления АО «Рязаньавтодор».

«В этом году уровень подготовки участников соревнований намного выше, чем в прошлом, — рассказали в пресс-службе компании. — Были даже случаи, когда люди между собой „воевали“, кто поедет на соревнования. В этом году у нас добавились две дисциплины — лыжи и троеборье. Всем это очень понравилось. В следующем году, возможно, добавятся еще дисциплины, а участников спартакиады станет еще больше».


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