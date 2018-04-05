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16:09, 5 апреля 2018 297
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Троих рязанцев задержали за несколько взломанных дач

Троих рязанцев задержали за несколько взломанных дач

Фото: Pixabay.com

Троих рязанцев задержали за серию краж со взломом из дач. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились владельцы двух домов в спасском селе Старостеклянное. У них пропали электро- и бензоинструменты. Еще одну дачу взломали в селе Ивашково Рязанского района. Оттуда вынесли сварочный аппарат и бытовую технику.

«Вскоре полицейские получили сведения, что в ряде населенных пунктов незнакомцы предлагают купить недорого бытовую технику и электроинструмент. Предметы, которые продавали заезжие продавцы, были похожи на похищенные», — отметили в пресс-службе.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что к преступлениям причастны трое мужчин в возрасте 28-30 лет. У них нашли часть похищенного.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Полицейские выясняют, могли ли мужчины совершить другие преступления.


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1 день назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

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