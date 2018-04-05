Сотрудника рязанской колонии осудят за взятки

Начальника отряда одной из рязанских исправительных колоний осудят за взятки. На него завели дело по части 3 статьи 290 УК РФ,
По данным следователей, в октябре 2017 года подозреваемый получил от осужденного 15 тысяч рублей за положительную характеристику и два поощрения: бумаги нужны были для ходатайства об условно-досрочном освобождении.
В декабре 2017 года сотрудник колонии взял еще 14 тысяч рублей за передачу сотового телефона.
«Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСИН и ФСБ России», — отметили в пресс-службе.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.