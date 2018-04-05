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16:45, 5 апреля 2018 163
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Бывшего сотрудника Академии ФСИН оштрафовали на три миллиона за взятки

Бывшего сотрудника Академии ФСИН оштрафовали на три миллиона за взятки

Фото: Pixabay.com

Экс-начальника отдела капитального строительства Академии права и управления ФСИН оштрафовали на три миллиона рублей за взятки. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

«В период с середины июля по конец октября 2015 года за незаконные действия (беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту объектов Академии) получил от генерального директора одной из строительных компаний города через посредников — представителей указанного юридического лица — взятку в особо крупном размере — услугу имущественного характера в виде производства строительных работ на земельном участке бывшей супруги, расположенном в Рязанском районе области, на общую сумму свыше 1 млн 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в середине сентября 2016 года подсудимому оплатили покупку стройматериалов на 200 тысяч рублей.

На суде мужчина раскаялся. Его признали виновным по части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), оштрафовали на три миллиона рублей и лишили права в течение трех лет занимать определенные должности. Также он отдаст миллион рублей вместе предмета, который должны были конфиковать.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.


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