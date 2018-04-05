Бывшего сотрудника Академии ФСИН оштрафовали на три миллиона за взятки

Экс-начальника отдела капитального строительства Академии права и управления ФСИН оштрафовали на три миллиона рублей за взятки. Об этом в четверг, 5 апреля,
«В период с середины июля по конец октября 2015 года за незаконные действия (беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту объектов Академии) получил от генерального директора одной из строительных компаний города через посредников — представителей указанного юридического лица — взятку в особо крупном размере — услугу имущественного характера в виде производства строительных работ на земельном участке бывшей супруги, расположенном в Рязанском районе области, на общую сумму свыше 1 млн 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в середине сентября 2016 года подсудимому оплатили покупку стройматериалов на 200 тысяч рублей.
На суде мужчина раскаялся. Его признали виновным по части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), оштрафовали на три миллиона рублей и лишили права в течение трех лет занимать определенные должности. Также он отдаст миллион рублей вместе предмета, который должны были конфиковать.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.