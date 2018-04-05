Рязанский приборный завод представит продукцию на международном салоне «Архимед»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) станет участником в XXI Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018», который пройдет с 5 по 8 апреля. Предприятие представит продукцию в составе экспозиции Рязанской области.

Посетители салона смогут ознакомиться с электрозарядной станцией для электромобилей, отдельными моделями сварочных аппаратов, медицинскими приборами.

Электрозарядную станцию медленной зарядки ФОРА ЭЗС-AC разработали специалисты АО «ГРПЗ», она производится серийно. Такие станции заряжают электромобили разных марок в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и других городах. В Подмосковье работает целая сеть этих станций. Обычно их устанавливают в местах общего пользования, чаще всего на парковках крупных торговых центров. Время полного цикла зарядки аккумуляторов электромобиля составляет восемь часов.

Сварочное оборудование представят аппаратами для ручной дуговой и аргонодуговой сварки.

Компактные однофазные инверторы «ФОРСАЖ-161» и «ФОРСАЖ-200» предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами. Аппараты отличаются мобильностью и низким энергопотреблением. Кроме того, они сохраняют работоспособность при снижении напряжения.

Однофазный сварочный аппарат «ФОРСАЖ-201АД» постоянного тока имеет полностью цифровое управление и индикацию с возможностью сохранения в памяти пользовательских настроек, а также небольшие размеры и вес. Его можно использовать на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских, в автохозяйствах, на малых предприятиях и в частных условиях.

На крупных промышленных предприятиях, в том числе в авиа- и судостроении, используют универсальный промышленный сварочный аппарат «ФОРСАЖ-315AC/DC». Он предназначен для аргонодуговой сварки переменным и постоянным током, а также для ручной электродуговой сварки.

В экспозицию предприятия также войдут инновационные приборы для измерения внутриглазного давления через веко — индикатор ИГД-03 diathera и тонометр ТГДц-03 diathera. Их используют для диагностики и контроля глаукомы, а также в сложных клинических случаях, когда традиционные методы измерения невозможны.

В Московском международном салоне «Архимед-2018» примут участие более 250 организаций из 26 иностранных государств и 50 регионов России, которые представят изобретения и инновационные проекты.