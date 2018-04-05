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14:26, 5 апреля 2018 389
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Рязанец заплатит почти 85 тысяч рублей за залитую квартиру соседа

Рязанец заплатит почти 85 тысяч рублей за залитую квартиру соседа

Рязанец заплатит почти 85 тысяч рублей за залитую квартиру соседа. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.

В апреле прошлого года у мужчины прорвало трубу горячего водоснабжения. Владелец затопленной квартиры обратился в суд.

«Комиссия ТСЖ установила, что причиной затопления явилось халатное отношение собственников квартиры ответчика к ремонту своей квартиры, в результате проведения капитального ремонта санузла, демонтажа перегородки между туалетом и ванной комнаты, в связи с неумелым ремонтом наемными работниками», — отметили в пресс-службе.

Ответчик не предоставил доказательства своей невиновности. В результате суд постановил, что ему надо выплатить своему соседу деньги за ремонт.

Областной суд не удовлетворил аппеляционную жалобу и оставил решение райсуда без изменения.


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