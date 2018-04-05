Рязанец заплатит почти 85 тысяч рублей за залитую квартиру соседа. Об этом
В апреле прошлого года у мужчины прорвало трубу горячего водоснабжения. Владелец затопленной квартиры обратился в суд.
«Комиссия ТСЖ установила, что причиной затопления явилось халатное отношение собственников квартиры ответчика к ремонту своей квартиры, в результате проведения капитального ремонта санузла, демонтажа перегородки между туалетом и ванной комнаты, в связи с неумелым ремонтом наемными работниками», — отметили в пресс-службе.
Ответчик не предоставил доказательства своей невиновности. В результате суд постановил, что ему надо выплатить своему соседу деньги за ремонт.
Областной суд не удовлетворил аппеляционную жалобу и оставил решение райсуда без изменения.