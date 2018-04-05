Рязанец пришел в магазин ритуальных услуг за венком и украл 15 тысяч рублей. Об этом сообщил
В полицию обратилась директор магазина села Захарова, которая сообщила, что в торговом зале пропали деньги.
Оперативники уголовного розыска расспросили сотрудников и выяснили, что кража могла быть совершена в день похорон.
Опросив местных жителей, полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 28-летний житель соседнего села.
Выяснилось, что он, заказывая венок для похорон, случайно заметил в тумбочке стола деньги и вытащил купюры.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.