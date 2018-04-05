Появились фото аварии с «Ленд Крузером» в центре Рязани

Появились фотографии аварии с Toyota Land Cruiser Prado в центре Рязани. Снимки RZN.info предоставило региональное УМВД.
ДТП
От столкновения Land Cruiser вылетел на тротуар и
Водители не пострадали.
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Фото: УМВД по Рязанской области
Появились фотографии аварии с Toyota Land Cruiser Prado в центре Рязани. Снимки RZN.info предоставило региональное УМВД.
ДТП
От столкновения Land Cruiser вылетел на тротуар и
Водители не пострадали.
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