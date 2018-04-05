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9:16, 5 апреля 2018 3 777
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Появились фото аварии с «Ленд Крузером» в центре Рязани 1

Появились фото аварии с «Ленд Крузером» в центре Рязани

Фото: УМВД по Рязанской области

Появились фотографии аварии с Toyota Land Cruiser Prado в центре Рязани. Снимки RZN.info предоставило региональное УМВД.

ДТП произошло в среду, 4 апреля, в 21:20 на перекрестке улиц Ленина и Свободы. По предварительным данным, 31-летний житель Скопинского района на Lada Priora при повороте налево столкнулся с ехавшим по встречке внедорожником, за рулем которого был 20-летний рязанец.

От столкновения Land Cruiser вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. 19-летнюю девушку и 25-летнего мужчину доставили в больницу.

Водители не пострадали.


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