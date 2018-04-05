Победительница конкурса «Мисс Русское радио — Рязань» поедет на суперфинал в Москву. О финалистках, условиях конкурса и призах для победительниц организаторы рассказали на пресс-конференции, которая прошла в среду, 4 апреля, в ресторане «Небо».
«Мисс Русское радио» в Рязани пройдет впервые. Это второй этап федерального конкурса, перед ним в городах вещания «Русского Радио» прошли кастинги. В Рязани желающих побороться за титул Мисс оказалось немало.
«В финал из 40 конкурсанток «Мисс Русское Радио — Рязань 2018» вышли 14 девушек, каждая из которых достойна победы. У нас есть участницы конкурсов «Российская краса», «Мисс Губерния», «Краса России», — отметила руководитель «Русского Радио» в Рязани Наталья Баранова.
Имя той, кто представит город, станет известно 22 апреля. В этот день поддержать конкурсанток в ресторан «Небо» приедет группа «Мохито», многие композиции которой звучат на волнах «Русского Радио». Каждая из девушек должна будет рассказать о себе и ответить на вопросы жюри. Также в программе планируются выходы конкурсанток на сцену: участницы продемонстрируют искусство дефиле в коктейльных и вечерних платьях, а также в купальниках. Начало мероприятия в 18 часов.
Большое шоу с участием звезд «Русского Радио», на котором определится обладательница титула «Мисс Русское Радио 2018», пройдет 17 мая в Москве. Все победительницы получат возможность вести шоу «Дневники «Мисс Русское Радио» на телеканале RU.TV.