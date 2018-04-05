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10:14, 5 апреля 2018 190
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О куличах и яйцах. Роспотребнадзор дал рязанцам советы перед Пасхой

О куличах и яйцах. Роспотребнадзор дал рязанцам советы перед Пасхой

Перед Пасхой, которую православные христиане отметят 8 апреля, Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как выбрать продукты к празднику.

Прежде всего сотрудники управления обратили внимание на то, что не следует покупать продукты с рук или из машин.

При покупке яиц нужно посмотреть на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Хранить яйца нужно в холодильнике, диетические до семи дней, столовые — от восьми до 25. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, вареные — не более 36 часов.

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах, отмечается в сообщении. Его консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка должна быть герметичной, на ней могут стоять маркировки «творог», «творожный продукт» или «сырный продукт».

При покупке готового кулича нужно ознакомиться с его составом. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка должна быть сухой — если она подмокла, кулич может оказаться испорченным. Роспотребнадзор советует покупать куличи с натуральным украшениям: миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью. При этом глазурь не должна быть липкой и с белым налетом.


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