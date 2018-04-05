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15:26, 5 апреля 2018 292
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Гоголь. Вий» и «Мария Магдалина»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Гоголь. Вий» и «Мария Магдалина»

На этой неделе рязанцам предстоит большой выбор среди новинок кино. Наиболее заметной премьерой является фильм режиссера Егора Баранова «Гоголь. Вий» — сиквел картины, вышедшей в августе 2017 года.

Из зарубежных фильмов стоит в первую очередь выделить фильм режиссера Гарта Дэвиса «Мария Магдалина» и ремейк фильма 1974 года «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом.

Также зрители увидят сразу несколько фильмов, события которых основаны на реальных историях — триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки» и «Операция Шаровая Молния».

Полный обзор свежих новинок вы можете увидеть в разделе «Афиша».


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