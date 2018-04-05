Мэрия разрешила застроить площадь Мичурина многоэтажками

Администрация разрешила застроить площадь Мичурина многоэтажками. Постановление мэрии официально опубликовано в четверг, 5 апреля.
Власти Рязани разрешили использовать участок площадью 13 571 квадратный метр на улице Введенской №115 под дестятиэтажные жилые дома. Сейчас там располагается научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» с офисными зданиями.
Помимо возведения двух десятиэтажек, на территории появится подземный паркинг на 300 машино-мест, а также около 150 парковок на прилегающей территории и во дворе.
Планируется реконструкция детсада на улице Яхонтова с увеличением групп и строительство новой школы на улице Полевой. На