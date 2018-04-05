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8:41, 5 апреля 2018 546
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Мэрия разрешила застроить площадь Мичурина многоэтажками 2

Мэрия разрешила застроить площадь Мичурина многоэтажками

Администрация разрешила застроить площадь Мичурина многоэтажками. Постановление мэрии официально опубликовано в четверг, 5 апреля.

Власти Рязани разрешили использовать участок площадью 13 571 квадратный метр на улице Введенской №115 под дестятиэтажные жилые дома. Сейчас там располагается научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» с офисными зданиями.

Помимо возведения двух десятиэтажек, на территории появится подземный паркинг на 300 машино-мест, а также около 150 парковок на прилегающей территории и во дворе.

Планируется реконструкция детсада на улице Яхонтова с увеличением групп и строительство новой школы на улице Полевой. На слушаниях из 64 участников не поддержали проект, комиссия дала положительное заключение.


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