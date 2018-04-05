«МегаФон» назвал пятерку самых популярных в Рязани смартфонов

«МегаФон» представил рейтинг смартфонов, пользующихся наибольшим спросом у рязанцев. Список составили на основании данных о продажах мобильных телефонов в розничных салонах компании за последние полгода.

Лидером продаж стал Xiaomi Redmi Note 5A. Модель отличает большой экран 5,5 дюймов, мощный аккумулятор и камера 13 Мп с фазовым автофокусом. Сейчас этот смартфон можно заказать в интернет-магазине «МегаФон» за 8 990 рублей.

Вторую строчку в рейтинге занял Micromax Q415. Это базовая модель смартфона поддерживает 3G, LTE, Wi-Fi и GPSнавигацию. Сейчас абоненты «МегаФона» могут приобрести его по низкой цене — 2 490 рублей, при условии пополнения счета на 500 рублей. Подробнее об акции можно почитать на сайте оператора . «Модель идеальна для тех, кому нужен мобильный доступ в интернет без лишних сложностей», — отметили в пресс-службе оператора.

Третье место занял Samsung Galaxy J2 Prime. У него увеличенная оперативная память и производительный процессор для быстрой загрузки web-страниц и мультимедийного контента, экономная батарея, хорошая фронтальная камера, поддержка 3G и 4G. «В смартфоне есть все необходимое для интернет-серфинга и использования мобильных приложений. Вишенкой на торте становится необычный дизайн и богатый выбор цветовых решений смартфона. Приобрести его можно в салонах или интернет-магазине „МегаФон“ за 7 990 рублей», — говорится в сообщении.

Самый бюджетный смартфон из версии Apple

На четвертой позиции оказался Apple iPhone SE — самый бюджетный смартфон из версии Apple. Купить его можно как в салонах розничной сети «МегаФон», так и в интернет-магазине . Цены на модель начинаются от 18 690 рублей. «iPhone SE выпустили в 2016 году, он до сих пор не теряет своей популярности благодаря легендарному качеству продукции американского бренда», — подчеркнули в «МегаФоне».

Замыкает пятерку лидеров Samsung Galaxy J1. Его можно купить за 6 990 рублей во всех точках продаж «МегаФона», либо заказать с доставкой из интернет-магазина . «Модель отличается от своего собрата, представленного в нашем рейтинге, меньшим дисплеем, объемом оперативной памяти и разрешением фотокамер. Однако и цена у этого аппарата ниже», — пояснили специалисты.

В пресс-службе также напомнили, что «МегаФон» предлагает рязанцам тарифные планы с оптимальным объемом включенных услуг и дополнительных сервисов. «В обновленной линейке тарифных планов „Включайся“ всегда найдется подходящий вариант, к тому же в подарок к минутам и гигабайтам абонент получает безлимит на мессенджеры, соцсети и популярные музыкальные и видео-приложения», — говорится в сообщении.