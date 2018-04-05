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12:03, 5 апреля 2018 158

Клиенты «Северной компании» смогут получать ипотеку от 3,7% годовых

Клиенты «Северной компании» смогут получать ипотеку от 3,7% годовых

Клиенты «Северной компании» смогут получать ипотеку от 3,7% годовых. Как отметили в пресс-службе застройщика, процентная ставка для покупателей компании всегда была ниже средней, теперь же она может равняться 3,7% в первые 12 месяцев выплат.

«Достаточно лишь обратиться в офис компании на улице Соборной, 14/2 строение 1. Наши менеджеры сравнят для покупателя условия ипотеки в разных банках, помогут рассчитать суммы платежей по кредиту, оформить заявку, собрать необходимые документы. В нашем офисе работают менеджеры крупнейших банков, принимающие заявки на месте. Для покупателей жилья в своих новостройках „Северная компания“ располагает и программой ипотеки без первоначального взноса», — говорится в пресс-релизе.


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1 день назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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