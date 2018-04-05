Клиенты «Северной компании» смогут получать ипотеку от 3,7% годовых. Как отметили в пресс-службе застройщика, процентная ставка для покупателей компании всегда была ниже средней, теперь же она
«Достаточно лишь обратиться в офис компании на улице Соборной, 14/2 строение 1. Наши менеджеры сравнят для покупателя условия ипотеки в разных банках, помогут рассчитать суммы платежей по кредиту, оформить заявку, собрать необходимые документы. В нашем офисе работают менеджеры крупнейших банков, принимающие заявки на месте. Для покупателей жилья в своих новостройках „Северная компания“ располагает и программой ипотеки