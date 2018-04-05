Карабасов проверил весенний паводок на Оке. Фото

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов вместе с начальником регионального ГУ МЧС Сергеем Филипповым проверил весенний паводок на Оке. Об этом сообщил
«Администрация города готова к прохождению паводка. Паводковая обстановка находится под непрерывным вниманием оперативных групп, совместно с региональным управлением МЧС наши службы осуществляют мониторинг уровня подъема воды ежедневно», — подчеркнул Сергей Карабасов.
Как отметил руководитель горадминистрации, в период весеннего половодья в зоне подтопления могут оказаться поселок Борки, улица Остров, район Торгового городка, отдельные территории Советского района, поселок Мехзавода Железнодорожного района и поселок Мервино Московского района.
«На сегодняшний день уровень воды находится в норме. За сутки в черте Рязани в реке Оке он повысился на 16 см и составил 34 см ниже нулевой отметки гидрологического поста Рязани», — отметили в сообщении.