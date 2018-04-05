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12:12, 5 апреля 2018 235
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Из-за половодья сапожковские монахи на лодках вывозят хлеб из скита

Из-за половодья сапожковские монахи на лодках вывозят хлеб из скита

Фото: Издательство «Пресса»

Из-за половодья монахи на лодках вывозят хлеб из скита Свято-Данилова монастыря. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Подъем воды в реке Пара отрезал от «большой земли» деревни Дмитриевка и Красная Яблонька и скит Сергия Радонежского. До населенных пунктов добраться можно только на лодках.

На подворье постоянно работают столярный цех и пекарня.

«Нужно перевозить рабочих и заказ — хлеб. В день это примерно 15 человек и три машины груза. Для этого надо иметь хорошие грузовые лодки, которые могут перевозить по воде до тонны груза. Все это необходимо дублировать, на всякий случай», — рассказал комендант скита Олег (Ипатов).

По словам послушника, у монастыря есть две лодки и четыре лодочных мотора.

«На время паводка возле переправы устанавливаем вагончик, в котором эти лодки находятся под круглосуточной охраной. Переправа работает в течение всего дня, примерно с 4 утра до 8 вечера», — пояснил он.


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