Из-за половодья сапожковские монахи на лодках вывозят хлеб из скита

Из-за половодья монахи на лодках вывозят хлеб из скита Свято-Данилова монастыря. Об этом
Подъем воды в реке Пара
На подворье постоянно работают столярный цех и пекарня.
«Нужно перевозить рабочих и заказ — хлеб. В день это примерно 15 человек и три машины груза. Для этого надо иметь хорошие грузовые лодки, которые могут перевозить по воде до тонны груза. Все это необходимо дублировать, на всякий случай», — рассказал комендант скита Олег (Ипатов).
По словам послушника, у монастыря есть две лодки и четыре лодочных мотора.
«На время паводка возле переправы устанавливаем вагончик, в котором эти лодки находятся под круглосуточной охраной. Переправа работает в течение всего дня, примерно с 4 утра до 8 вечера», — пояснил он.